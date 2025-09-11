Що наразі відомо про еАкциз?

На тлі запуску еАкцизу, міністр цифрової трансформації зустрівся з представниками бізнесу та галузевих асоціацій, пише 24 Канал з посиланням на Михайла Федорова.

Читайте також Підакцизні товари: що відбувається з ринком тютюнової продукції в Україні

Згідно з його слів, еАкциз запроваджує прозорість обігу алкогольної та тютюнової продукції. Наразі ж команда розробила складну ІТ-систему. Вона втричі складніша, ніж у країнах Євросоюзу.

Важливо, що все це без залучення державних коштів – розробку повністю профінансували донори,

– уточнив Федоров.

Міністр розповів, що під час розробки пройшли низку викликів:

пов’язаних із призупинкою фінансування USAID; необхідністю пошуку нового донора для фінансування; кібератаками; перебоями в роботі реєстрів.

Вже з березня 2025 року почали частково передавати бізнесу функціонал для тестування. Станом на зараз система на фінальному етапі розробки, і вже з листопада 2025 року бізнес зможе протестувати повний функціонал, а із січня 2026-го – і застосунки для роботи із системою в режимі офлайн.

Для нас важливо дотримуватися домовленостей і, як зазначено в законі, надати бізнесу 10 місяців тестового періоду,

– уточнив Михайло Федоров.

За цей час ринок зможе:

якісно опанувати нові бізнес-процеси; підготуватися до повноцінного запуску й повного переходу на електронну систему.

Як розповів Федоров, за мету стоїть продовжити тестовий період до 1 листопада 2026 року та внести це на розгляд до профільного комітету Верховної Ради. Це буде справедливе рішення, щоб уникнути будь-яких ризиків під час переходу.

Ми вже довели ефективність цифровізації як інструменту боротьби з корупцією. За 5 років цифрові послуги заощадили українцям та державі 184 мільярдів гривень,

– наголосив Федоров.

Важливо! Наголошується, що запуск еАкцизу – важливий крок для подальшої боротьби з нелегальними схемами, тіньовим ринком та збільшення податкових надходжень у бюджет.

Що Федоров планує робити після зустрічі? За результатами зустрічі направлю офіційний лист на комітет з питань фінансів, податкової та митної політики та керівника комітету Данила Гетьманцева з проханням внести зміни в законодавство, продовжити термін тестування та впровадити систему еАкцизу з 1 листопада 2026 року.

Що відомо про еАкциз?