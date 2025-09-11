Что сейчас известно о еАкциз?
На фоне запуска еАкциза, министр цифровой трансформации встретился с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций, пишет 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.
Согласно его словам, еАкциз вводит прозрачность оборота алкогольной и табачной продукции. Пока же команда разработала сложную ИТ-систему. Она втрое сложнее, чем в странах Евросоюза.
Важно, что все это без привлечения государственных средств – разработку полностью профинансировали доноры,
– уточнил Федоров.
Министр рассказал, что во время разработки прошли ряд вызовов:
- связанных с приостановкой финансирования USAID;
- необходимостью поиска нового донора для финансирования;
- кибератаками;
- перебоями в работе реестров.
Уже с марта 2025 года начали частично передавать бизнесу функционал для тестирования. По состоянию на сейчас система на финальном этапе разработки, и уже с ноября 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал, а с января 2026-го – и приложения для работы с системой в режиме оффлайн.
Для нас важно соблюдать договоренности и, как указано в законе, предоставить бизнесу 10 месяцев тестового периода,
– уточнил Михаил Федоров.
За это время рынок сможет:
- качественно освоить новые бизнес-процессы;
- подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.
Как рассказал Федоров, целью стоит продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать каких-либо рисков при переходе.
Мы уже доказали эффективность цифровизации как инструмента борьбы с коррупцией. За 5 лет цифровые услуги сэкономили украинцам и государству 184 миллиардов гривен,
– подчеркнул Федоров.
Важно! Отмечается, что запуск еАкциза – важный шаг для дальнейшей борьбы с нелегальными схемами, теневым рынком и увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Что Федоров планирует делать после встречи?
По результатам встречи направлю официальное письмо на комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и руководителя комитета Даниила Гетманцева с просьбой внести изменения в законодательство, продлить срок тестирования и внедрить систему еАкциза с 1 ноября 2026 года.
Что известно о еАкциз?
Проект Е-акциз – это комплексная реформа. Она имеет целью помочь бороться с черным рынком подакцизной продукции. Также она должны увеличить поступления в бюджет через уплату акцизного налога.
В частности Гетманцев 9 сентября сообщил, что разделяет возмущение украинцев относительно срыва Минцифрой сроков введения Е-Акциза. Он отметил, что тестовый период должен был начаться 1 марта, но этого не произошло. Даниил Гетманцев подчеркнул, что бизнес взывает о параличе рынка подакцизной продукции с января 2026 года.