На фоне запуска еАкциза, министр цифровой трансформации встретился с представителями бизнеса и отраслевых ассоциаций, пишет 24 Канал со ссылкой на Михаила Федорова.

Согласно его словам, еАкциз вводит прозрачность оборота алкогольной и табачной продукции. Пока же команда разработала сложную ИТ-систему. Она втрое сложнее, чем в странах Евросоюза.

Важно, что все это без привлечения государственных средств – разработку полностью профинансировали доноры,

– уточнил Федоров.

Министр рассказал, что во время разработки прошли ряд вызовов:

связанных с приостановкой финансирования USAID; необходимостью поиска нового донора для финансирования; кибератаками; перебоями в работе реестров.

Уже с марта 2025 года начали частично передавать бизнесу функционал для тестирования. По состоянию на сейчас система на финальном этапе разработки, и уже с ноября 2025 года бизнес сможет протестировать полный функционал, а с января 2026-го – и приложения для работы с системой в режиме оффлайн.

Для нас важно соблюдать договоренности и, как указано в законе, предоставить бизнесу 10 месяцев тестового периода,

– уточнил Михаил Федоров.

За это время рынок сможет:

качественно освоить новые бизнес-процессы; подготовиться к полноценному запуску и полному переходу на электронную систему.

Как рассказал Федоров, целью стоит продлить тестовый период до 1 ноября 2026 года и внести это на рассмотрение в профильный комитет Верховной Рады. Это будет справедливое решение, чтобы избежать каких-либо рисков при переходе.

Мы уже доказали эффективность цифровизации как инструмента борьбы с коррупцией. За 5 лет цифровые услуги сэкономили украинцам и государству 184 миллиардов гривен,

– подчеркнул Федоров.

Важно! Отмечается, что запуск еАкциза – важный шаг для дальнейшей борьбы с нелегальными схемами, теневым рынком и увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Что Федоров планирует делать после встречи? По результатам встречи направлю официальное письмо на комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и руководителя комитета Даниила Гетманцева с просьбой внести изменения в законодательство, продлить срок тестирования и внедрить систему еАкциза с 1 ноября 2026 года.

