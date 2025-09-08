Warner Bros. Discovery подала в суд на разработчика генеративного искусственного интеллекта Midjourney, обвиняя его в массовом нарушении авторских прав. Иск касается использования образов таких культовых персонажей, как Бэтмен, Супермен, Скуби-Ду, Багз Банни, Рик и Морти и других героев, принадлежащих Warner Bros. и считающихся "столпами поп-культуры", которые имеют влияние на целое поколение.

Суть жалобы?

У жалобе компания отмечает, что Midjourney позволяет пользователям генерировать изображения с этими персонажами в любых сценах, фактически "раздавая интеллектуальную собственность Warner Bros. Discovery, будто она принадлежит им", пишет arsTechnica, передает 24 Канал.

Warner Bros. требует судебного запрета на создание таких изображений и компенсаций до 150 000 долларов за каждое нарушение. Если обнаружат хотя бы 2 000 случаев, сумма превысит годовой доход Midjourney за 2024 год, что составлял примерно 300 миллионов долларов.

Проблема значительно шире?

Иск продолжает юридическую борьбу, которую ранее начали Disney и Universal Studios против Midjourney. Warner Bros. делает акцент на том, что система искусственного интеллекта "воплощает" авторские произведения в своей модели, что позволяет создавать неограниченное количество производных работ, а не сохраняет прямые копии.

Юрист по авторскому праву Рэнди Маккарти отметил, что такая стратегия заставляет суд рассматривать саму архитектуру модели как носитель авторских данных, что позволяет избежать доказательств прямого копирования и сосредоточиться на вторичной ответственности – содействии нарушениям или их стимулировании.

Речь идет о целенаправленных нарушениях?

Кроме того, Warner Bros. обращает внимание на то, что Midjourney активно продвигает сгенерированные изображения на собственном YouTube-канале и позволяет пользователям обмениваться запросами на Discord и в других публичных платформах. После запуска функции генерации видео компания временно блокировала создание видео с персонажами Warner Bros., но впоследствии "намеренно" сняла ограничения, предлагая пользователям "меньше заблокированных запросов".

Важно! По мнению Warner Bros., это свидетельствует о целенаправленном нарушении авторских прав ради прибыли.

Какие еще права Warner Bros. нарушены?

Компания также отмечает, что даже при использовании общих запросов, например "классическая битва супергероев", Midjourney генерирует изображения, почти идентичные их персонажам. Такая деятельность не только нарушает авторские права, но и подрывает лицензионные возможности Warner Bros., отвлекая потребителей от официальной продукции – постеров, книг для разрисовки, сувениров и тому подобное.

Midjourney пока не комментировала ни иск, ни обвинения. Юристы отметили, что ответ станет важным прецедентом для будущей практики в сфере авторского права и ИИ.