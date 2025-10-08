В результате очередной атаки российских войск поврежден завод украинского производителя хумуса Yofi, расположенный в Киеве.

Атака россиян остановила производство Yofi?

Об этом компания сообщила 7 октября, информирует 24 Канал. В компании заверили, что сотрудники не пострадали и делают все возможное, чтобы возобновить поставки в течение месяца.

Смотрите также Там, где кипела жизнь, теперь руины: жуткие кадры российского террора

В компании заявили, что сотрудники успели эвакуироваться за 20 минут до попадания, поэтому обошлось без пострадавших. В то же время предприятие претерпело значительные разрушения.

Мы были вынуждены временно приостановить поставки, но уже работаем над восстановлением производства. Планируем вернуться к привычному ритму работы в течение месяца,

– говорится в заявлении компании.

Что известно о Yofi?

Yofi – лидер украинского рынка хумуса, который, по данным Forbes Украина, контролирует около 70% сегмента. Площадь завода составляет 2000 квадратных метров, а выручка компании в 2023 году превысила 110 миллионов гривен.

Ежегодно Yofi производит 1200 тонн продукции, включая 35 наименований: различные виды хумуса, фалафель и баклажанную закуску бабагануш.

Заметьте. Продукцию поставляют в более 1000 магазинов по Украине. В частности, она представлена в сетях "Сильпо", "Ашан", "Метро", "Велика Кишеня", Novus, АТБ, а также поставляется в отели Hilton, Fairmont и на заправки SOCAR.

Когда состоялась атака?