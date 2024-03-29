На случай катастрофы: кто будет отвечать за падение гражданского самолета

Сейчас в медийном пространстве появилось много мнений, относительно возвращения гражданской авиации в Украину. Понимаем, что это решение должно учитывать все возможные риски.

Можно ли избежать катастрофы

Юрист Олег Бондарь рассказал 24 Каналу, что механизм запуска гражданских самолетов в опасных зонах существует. Речь идет в том числе и о воздушном пространстве, где происходит вооруженный конфликт.

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Олег Бондарь Управляющий партнер ECOVIS Бондарь и Бондарь На этот случай существуют многочисленные нормативы – от стандартов ИКАО до инструкций авиационных властей – как выпускать самолет в рейс, или открывать воздушное пространство, в том числе и в зонах, где ведутся вооруженные конфликты. Ключевым элементом такого решения является тщательная оценка существующих угроз и способности каждого субъекта авиационной деятельности их предотвращать

Бондарь отметил, что сейчас ракетная опасность для Украины не является неожиданностью, поэтому во время запуска гражданской авиации, этот фактор обязательно учтут. При катастрофе, ответственность зависит от причины аварии. Однако юрист подчеркивает, что во время полета конечное решение принимает капитан воздушного судна, а значит первую реакцию должна дать авиакомпания.

Есть определенный лимит так называемой "безусловной" ответственности, когда авиакомпания должна компенсировать ущерб независимо от ее ответственности. Для украинских перевозчиков он, как правило, установлен в размере около 160 тысяч евро. Требования сверх указанного лимита требуют доказательства умысла или халатности со стороны перевозчика,

– уточняет Бондарь

Как определяется кто виноват в аварии

Конечный виновник аварии определяется после проверки. Обычно ответственность за катастрофу квалифицируется в зависимости от:

действий, которые могли повлечь нарушение безопасности;

своевременности обмена информацией по безопасности;

реакции авиаперевозчика на вероятные угрозы, в частности эскалацию текущих конфликтов;

своевременности внедрения ограничения на полеты.

Нужно понимать, что обеспечением безопасности во время полетов занимается много служб. В частности, сам аэропорт, аэронавигационная служба, непосредственный регулятор и авиаперевозчик.