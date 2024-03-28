Что известно о сделке
Австрийский концерн Wienerberger, крупнейший в мире производитель кирпича, продал два завода в России и ушел оттуда. Об этом сообщаются российские СМИ.
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Представитель австрийского концерна отметил, что структурирование сделки оказалось сложным процессом в условиях постоянно меняющегося российского законодательства. Тем не менее продажа местного бизнеса российской группе была успешно завершена.
Поэтому, речь идет о заводах, выпускающих силикатный кирпич, известь и строительный песок:
- "Брянский силикатный завод";
- "Клинцовский силикатный завод"
Какова реальная стоимость предприятий
По словам генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, реальная стоимость предприятий, учитывая степень износа оборудования и их текущее состояние, составляет примерно 4,5 миллиарда рублей. Однако фактическая сумма сделки не превысила 2 миллиардов рублей, отмечает Бурмистров.