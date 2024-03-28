Що відомо про угоду
Австрійський концерн Wienerberger, найбільший у світі виробник цегли, продав два заводи в Росії та пішов звідти. Про це повідомляються російські ЗМІ.
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Представник австрійського концерну ж зазначив, що структурування угоди виявилося складним процесом в умовах російського законодавства, що постійно змінюється. Проте, продаж місцевого бізнесу російській групі був успішно завершений.
Відтак, мова йде про заводи, які випускають силікатну цеглу, вапно та будівельний пісок:
- "Брянський силікатний завод";
- "Клінцовський силікатний завод"
Яка реальна вартість підприємств
За словами генерального директора "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова, реальна вартість підприємств, враховуючи ступінь зносу обладнання та їхній поточний стан, складає приблизно 4,5 мільярда рублів. Однак, фактична сума угоди не перевищила 2 мільярдів рублів, відзначає Бурмістров.