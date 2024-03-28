Що відомо про угоду

Австрійський концерн Wienerberger, найбільший у світі виробник цегли, продав два заводи в Росії та пішов звідти. Про це повідомляються російські ЗМІ.

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Представник австрійського концерну ж зазначив, що структурування угоди виявилося складним процесом в умовах російського законодавства, що постійно змінюється. Проте, продаж місцевого бізнесу російській групі був успішно завершений.

Відтак, мова йде про заводи, які випускають силікатну цеглу, вапно та будівельний пісок:

"Брянський силікатний завод";

"Клінцовський силікатний завод"

Зауважте! У Wienerberger підтвердили продаж активів. Вони пояснили, що у зв'язку з геополітичною ситуацією компанія вирішила піти з російського ринку. При цьому, сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі.

Яка реальна вартість підприємств

За словами генерального директора "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова, реальна вартість підприємств, враховуючи ступінь зносу обладнання та їхній поточний стан, складає приблизно 4,5 мільярда рублів. Однак, фактична сума угоди не перевищила 2 мільярдів рублів, відзначає Бурмістров.

Цікаво! Сукупні інвестиції Wienerberger у заводи в Росії, з моменту виходу компанії на російський ринок, перевищили 60 мільйонів євро.