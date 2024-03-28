Southwind Airlines відмовили у польотах до Фінляндії

Авіаперевізник Southwind Airlines, що виконує рейси з Туреччини, звернувся до Traficom за дозволом на виконання польотів до Фінляндії. Однак Фінське агентство транспорту та зв’язку Traficom повідомило авіакомпанії, що дозвіл їй не буде наданий.

Читайте також AirBaltic готова відновити польоти до та з трьох українських міст: за якої умови

Цікаво! В обґрунтуванні відмови зазначено, що надання дозволу на діяльність Southwind Airlines було б неприпустимим відповідно до санкційних обмежень, що діють в ЄС.

Наша загальна оцінка показує, що значну частку власності та ефективний контроль над Southwind Airlines не тримають зазначені турецькі особи чи компанії. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія та її контроль пов'язані з російськими зацікавленими сторонами,

– сказав генеральний директор Яркко Саарімакі.

Також у Фінське агентство транспорту та зв’язку зазначили, що право власності та ефективний контроль над авіакомпанією не належить договірній стороні, яка її призначила, або її громадянам, як того вимагає чинна угода про повітряне сполучення.

Нагадаємо! Що латвійська національна авіакомпанія airBaltic нещодавно повідомила, що готова відновити польоти з та в Україну "щойно це стане безпечно". Чи готові у "Борисполі" до відновлення рейсів іноземних авіакомпаній та хто нестиме відповідальність за безпекові ризики, раніше розповідали тут.