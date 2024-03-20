Чи можливе відновлення авіарейсів з України

На запит 24 Каналу у пресцентрі Міжнародного аеропорту "Бориспіль" відповіли, що відновлення польотів залежатиме від безпекової ситуації, коли на 100% керівництво буде впевнене в безпечності польотів, а також, коли буде отримано на це всі необхідні дозволи.

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Нагадуємо, що питання про відновлення авіасполучення почали все частіше лунати в інфопросторі. Так, ще влітку 2023 року CEO авіакомпанії-лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомив, що розглядаються варіанти стосовно відновлення польотів з України. За словами О'Лірі, найімовірніше, відновлення мало припасти на кінець 2023 року. Втім, цього не трапилося, але розмови про це досі тривають.

Нещодавно стало відомо, що Україна вже почала переговори щодо відновлення авіасполучення.

В інтерв'ю РБК-Україна віцепрем'єр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що українська сторона передає європейським та американським регуляторам своє бачення, як буде ринок працювати в умовах воєнного стану.

Міністр навів в приклад Ізраїль, де працюють аеропорти, куди в будь-який момент можуть прилітати ракети. Саме тому Україна чимало часу проводить в консультаціях з адміністрацією цивільної авіації країни.

До слова, як заявили в аеропорті "Бориспіль" під час розмови з 24 Каналом, їхнє керівництво максимально сприяє розв'язанню питання щодо залучення авіаперевізників до відновлення польотів в Україну, як тільки буде це дозволено з питань безпеки.

Ми на постійному зв’язку з українськими та європейськими перевізниками, що історично літали до аеропорту "Бориспіль", та з потенціальними новими партнерами, які ще придивляються до можливостей українського ринку авіаперевезень. Ми вважаємо, що авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки,

– додали там.

Як реагують в авіакомпаніях

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу компанія SkyUP повідомила, що на сьогодні вся територія України знаходиться під загрозою потенційного ракетного удару з боку Росії. І зараз головне зрозуміти, хто візьме на себе відповідальність забезпечувати безпеку та гарантувати її для пасажирів.

Мова не йде про одне конкретне місто, оскільки наш ворог бачить всю Україну як потенційну мішень. Неможливо організувати жоден рейс без належного страхування, а також без дозволу власників лізингових літаків, які надають їх для експлуатації авіакомпаніям,

– пояснюють в компанії.

Крім того, для відкриття будь-якого аеропорту в умовах війни необхідно забезпечити безпеку польотів, що вимагає співпраці з глобальною екосистемою.

Рішення про відкриття будь-якого аеропорту, у першу чергу, буде прийняте відповідно до комплексного аналізу від авіаційних влад України, зокрема, з урахуванням військово-політичної ситуації.

Оцінку також нададуть EASA та компетентні органи країн-операторів, що здійснюють польоти до України.

Важливо! Відновлення роботи авіації буде залежати від активної позиції держави, діалогу з українськими бізнесами та інтересу міжнародних інвесторів.

В SkyUP додали, що їхня діяльність за кордонами дозволяє підтримувати повітряний флот в робочому стані, і вони планують повернутися в українське небо, коли це буде можливо, з новим досвідом і високими стандартами обслуговування.

На кому буде відповідальність у разі нещасного випадку

У коментарі 24 Каналу юрист Олег Бондар зауважив, що на третьому році повномасштабного вторгнення важко називати ракетну небезпеку непередбачуваними обставинами. Тим паче не є така загроза непередбачуваною для цивільної авіації.

Олег Бондар Керівний партнер ECOVIS Бондар та Бондар На цей випадок існують численні нормативи – від стандартів ІКАО до інструкцій авіаційної влади – як випускати літак в рейс, чи відкривати повітряний простір, зокрема й в зонах, де ведуться збройні конфлікти. Ключовим елементом такого рішення є ретельна оцінка існуючих загроз та здатності кожного суб'єкта авіаційної діяльності їм запобігати.

Експерт назвав певні інструменти, які обов'язково використовуються для оцінки ситуації:

матриця загроз,

переліки зон підвищеного ризику,

глобальні інформаційні системи, які підсвічують безпекову обстановку на маршрутах чи в регіонах,

система оперативних сповіщень NOTAM,

врешті решт, держави як ключові стейкхолдери мають доступ до розвідувальних даних та військової інформації.

Бондар додає, що кожен, хто дотичний до процесу авіаційного сполучення, а це аеропорт, аеронавігаційна служба, регулятор, власне авіаперевізник, кожен з них має своїм пріоритетним та основним обов'язком забезпечення безпеки.

А відповідальність у підсумку залежить від:

дій, що призвели чи сприяли порушенню безпеки,

того, чи регулятор своєчасно не ініціював обмеження польотів,

чи авіаперевізник не взяв до уваги повідомлення про ескалацію загроз,

чи не був організований своєчасний обмін безпековою інформацією тощо.

Важливо! Статистика свідчить, що катастрофічні випадки, це здебільшого результат комплексу прорахунків та недоліків.

Юрист пояснює, що остаточне рішення про здійснення польоту приймає капітан повітряного судна, а отже авіаперевізник буде, напевно, першим, хто має врегульовувати претензії у разі нещасного випадку.

Є певний ліміт так званої "безумовної" відповідальності, коли авіакомпанія повинна компенсувати шкоду незалежно від її відповідальності. Для українських перевізників він, як правило, встановлений в розмірі близько 160 тисяч євро. Вимоги понад зазначений ліміт потребують доведення умислу або недбальства з боку перевізника,

– наголошує Олег Бондар.

Відповідальність інших осіб нічим не обмежена, і якщо їхні дії чи бездіяльність призвели, чи сприяли катастрофі, вони можуть бути притягнуті до суду. До того ж мова йде не тільки про матеріальну, але й насамперед про кримінальну відповідальність.

Зазвичай авіаперевізники та інший авіаційний бізнес (аеропорти, служба аеронавігації тощо) зобов'язані мати страхове покриття своєї відповідальності. Це досить обтяжливі ризики, і переважно вони перестраховуються на міжнародних ринках, типу Lloyd's.

Хто такі Lloyd's Лондонська провідна компанія у світі страхових ринків, яка приваблює весь світ розробленістю умов страхування і доскональним трактуванням на випадок події. Компанія переважно сконцентрована на чотирьох основних види страхової діяльності – морські, не морські, авіаційні й автомобільні ризики.

Чи будуть готові міжнародні перестраховики приймати такі ризики зараз у випадку відкриття повітряного простору, сказати важко. Але у січні – лютому 2022 року, перед повномасштабним вторгненням, майже всім українським перевізникам анулювали страхові поліси, або різко в рази підвищили тарифи,

– зауважив юрист.

Як приклад – Ізраїль

Восени 2023 року Ізраїль проголосував за введення стану війни внаслідок нападу терористичного угрупування ХАМАС. Попри це, на сьогодні авіапростір над країною не закритий й авіасполучення з іншими країнами світу надалі відбувається.

Зауважте! Після нападу на країну терористичної організації ХАМАС не всі авіакомпанії повернулися в авіапростір Ізраїлю. Втім, є такі, що залишилися й продовжують здійснювати рейси.

Станом на 18 березня, прокласти авіамаршрут з європейських міст до найбільших міст Ізраїлю туристам і не тільки вдається. Журналісти 24 Каналу спробували придбати квитки з аеропорту імені Фредерика Шопена у Варшаві до міжнародного аеропорту імені Бен-Гуріона у Тель-Авіві.