Відновлення польотів до та з України

Сьогодні, 25 березня, у Києві виконавчий директор AirBaltic Мартін Гаусс зустрівся з віцепрем'єром із відновлення України – міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та гендиректором Міжнародного аеропорту "Бориспіль" Олексієм Дубревським.

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AirBaltic висловила готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси, прагнучи реінтегрувати ці міста у свою мережу після війни, щойно це стане безпечним,

– йдеться у повідомленні авіакомпанії за підсумками зустрічі.

Нагадаємо! AirBaltic з 2019 року виконувала польоти з аеропортів "Бориспіль" та "Львів". За даними Мінвідновлення, вона перевезла з України понад 300 тисяч пасажирів.

Можливе відновлення авіарейсів з України

На початку березня стало відомо, що Україна почала переговори щодо відновлення авіасполучення. У коментарі 24 Каналу керівництво аеропорту "Бориспіль" заявило, що максимально сприяє розв'язанню питання щодо залучення авіаперевізників до відновлення польотів в Україну, як тільки буде це дозволено з питань безпеки.

Ми на постійному зв’язку з українськими та європейськими перевізниками, що історично літали до аеропорту "Бориспіль", та з потенціальними новими партнерами, які ще придивляються до можливостей українського ринку авіаперевезень. Ми вважаємо, що авіаперевізники бачать потенціал України та хочуть бути готовими до відновлення польотів, як тільки це стане можливим з питань безпеки,

– зазначили там.

Також під час розмови з 24 Каналом юрист Олег Бондар зазначав, що остаточне рішення про здійснення польоту приймає капітан повітряного судна, а отже авіаперевізник буде, скоріш за все, першим, хто має врегульовувати претензії у разі нещасного випадку.

Є певний ліміт так званої "безумовної" відповідальності, коли авіакомпанія повинна компенсувати шкоду незалежно від її відповідальності. Для українських перевізників він, як правило, встановлений в розмірі близько 160 тисяч євро. Вимоги понад зазначений ліміт потребують доведення умислу або недбальства з боку перевізника,

– наголошує Олег Бондар.

Також він додав, що відповідальність інших осіб нічим не обмежена, і якщо їхні дії чи бездіяльність призвели, чи сприяли катастрофі, вони можуть бути притягнуті до суду. До того ж мова йде не тільки про матеріальну, але й насамперед про кримінальну відповідальність.