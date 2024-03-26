Возобновление полетов в и из Украины

Сегодня, 25 марта, в Киеве исполнительный директор AirBaltic Мартин Гаусс встретился с вице-премьером по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым и гендиректором Международного аэропорта "Борисполь" Алексеем Дубревским.

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AirBaltic выразила готовность возобновить полеты в/из Киева, Львова и Одессы, стремясь реинтегрировать эти города в свою сеть после войны, как только это станет безопасным,

– говорится в сообщении авиакомпании по итогам встречи.

Напомним! AirBaltic с 2019 года выполняла полеты из аэропортов "Борисполь" и "Львов". По данным Минобновления, она перевезла из Украины более 300 тысяч пассажиров.

Возможное возобновление авиарейсов из Украины

В начале марта стало известно, что Украина начала переговоры о возобновлении авиасообщения. В комментарии 24 Канала руководство аэропорта "Борисполь" заявило, что максимально способствует решению вопроса по привлечению авиаперевозчиков к восстановлению полетов в Украину, как только будет это разрешено по вопросам безопасности.

Мы на постоянной связи с украинскими и европейскими перевозчиками, что исторически летали в аэропорт "Борисполь", и с потенциальными новыми партнерами, которые еще присматриваются к возможностям украинского рынка авиаперевозок. Мы считаем, что авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов, как только это станет возможным по вопросам безопасности,

– отметили там.

Также во время разговора с 24 Каналом юрист Олег Бондарь отмечал, что окончательное решение об осуществлении полета принимает капитан воздушного судна, а следовательно авиаперевозчик будет, скорее всего, первым, кто должен урегулировать претензии в случае несчастного случая.

Есть определенный лимит так называемой "безусловной" ответственности, когда авиакомпания должна компенсировать ущерб независимо от ее ответственности. Для украинских перевозчиков он, как правило, установлен в размере около 160 тысяч евро. Требования сверх указанного лимита требуют доказательства умысла или халатности со стороны перевозчика,

– отмечает Олег Бондарь.

Также он добавил, что ответственность других лиц ничем не ограничена, и если их действия или бездействие привели, или способствовали катастрофе, они могут быть привлечены к суду. К тому же речь идет не только о материальной, но и прежде всего об уголовной ответственности.