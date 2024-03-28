Southwind Airlines отказали в полетах в Финляндию
Авиаперевозчик Southwind Airlines, выполняющий рейсы из Турции, обратился к Traficom за разрешением на выполнение полетов в Финляндию. Однако Финское агентство транспорта и связи Traficom сообщило авиакомпании, что разрешение ей не будет предоставлено.
Читайте также AirBaltic готова возобновить полеты в и из трех украинских городов: при каком условии
Наша общая оценка показывает, что значительную долю собственности и эффективный контроль над Southwind Airlines не держат указанные турецкие лица или компании. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и ее контроль связаны с российскими заинтересованными сторонами,
– сказал генеральный директор Яркко Сааримаки.
Также в Финское агентство транспорта и связи отметили, что право собственности и эффективный контроль над авиакомпанией не принадлежит договаривающейся стороне, которая ее назначила, или ее гражданам, как того требует действующее соглашение о воздушном сообщении.