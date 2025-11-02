Зарплаты рабочих профессий выросли в несколько раз – какие оклады предлагает рынок

За последние 4 года в Украине средние зарплаты представителей рабочих специальностей выросли в несколько раз. При этом самые высокие оклады у каменщиков, штукатуров и сантехников.

Спрос на рабочие профессии

Об этом говорится в исследовании OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (EBA), передает 24 Канал. По данным аналитиков, спрос на рабочие профессии остается высоким.

Так, о нехватку специалистов заявили 63% работодателей. Собственно попт на услуги мастеров непосредственно влияет на рост уровня оплаты труда.

Насколько выросли зарплаты?

С 2022 по 2025 год зарплаты по большинству специальностей выросли на 50 – 100%, а в некоторых случаях – в три раза. Например, каменщики в 2022 году получали 15 тысяч гривен в месяц, а сейчас в среднем 50 тысяч гривен.

Ежемесячная оплата штукатура сейчас – 60 тысяч гривен, против 22,5 тысяч в 2022 году, а сантехники получают 40 тысяч гривен, вместо 15 тысяч.

Зарплата маляров выросла до 38,5 тысяч гривен, плиточников – до 42,5 тысяч гривен, фасадчиков – до 52,5 тысяч гривен, а прорабы сохраняют прошлогодний уровень – 45 тысяч гривен.

У кого рост несущественный?

Меньше всего выросла зарплата среди разнорабочих, их оплата выросла с 12,5 тысяч гривен в 2022 году до 22,5 тысяч гривен в 2025-м году. В то же время даже в этом случае динамика остается на уровне роста более 20% только за последний год.

Заметьте. В 2024 – 2025 годах темпы повышения заработных плат замедлились, но тенденция к росту сохраняется. Заметнее всего за этот период выросла оплата труда у сантехников (+ 30%), маляров (+ 23%) и разнорабочих (+ 22%).

Будут ли расти зарплаты в дальнейшем?

Аналитики считают, что рынок рабочих профессий является одним из самых динамичных в Украине. Заработки специалистов формируются под влиянием инфляции, восстановления строительного сектора и дефицита квалифицированных кадров. По прогнозам экспертов, спрос на таких работников будет и в дальнейшем, а конкуренция будет стимулировать дальнейший рост зарплат.