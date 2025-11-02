Зарплати робітничих професій зросли у кілька разів – які оклади пропонує ринок

За останні 4 роки в Україні середні зарплати представників робітничих спеціальностей зросли у кілька разів. При цьому найвищі оклади у мулярів, штукатурів і сантехніків.

Попит на робітничі професії

Про це йдеться у дослідженні OLX Робота та Європейської Бізнес Асоціації (EBA), передає 24 Канал. За даними аналітиків, попит на робітничі професії залишається високим.

Так, про нестачу фахівців заявили 63% роботодавців. Власне попт на послуги майстрів безпосередньо впливає на зростання рівня оплати праці.

Наскільки зросли зарплати?

З 2022 по 2025 рік зарплати у більшості спеціальностей зросли на 50 – 100%, а в деяких випадках – утричі. Наприклад, муляри у 2022 році отримували 15 тисяч гривень у місяць, а наразі в середньому 50 тисяч гривень.

Щомісячна оплата штукатура наразі – 60 тисяч гривень, проти 22,5 тисяч у 2022 році, а сантехніки отримують 40 тисяч гривень, замість 15 тисяч.

Зарплата малярів зросла до 38,5 тисяч гривень, плиточників – до 42,5 тисяч гривень, фасадників – до 52,5 тисяч гривень, а виконроби зберігають минулорічний рівень – 45 тисяч гривень.

У кого зростання несуттєве?

Найменше зросла зарплата серед різноробочих, їх оплата зросла з 12,5 тисяч гривень у 2022 році до 22,5 тисяч гривень у 2025-му році. Водночас навіть у цьому випадку динаміка залишається на рівні зростання понад 20% лише за останній рік.

Зауважте. У 2024 – 2025 роках темпи підвищення заробітних плат уповільнилися, але тенденція до зростання зберігається. Найпомітніше за цей період зросла оплата праці у сантехніків (+30%), малярів (+23%) та різноробочих (+22%).

Чи зростатимуть зарплати надалі?

Аналітики вважають, що ринок робітничих професій є одним із найдинамічніших в Україні. Заробітки фахівців формуються під впливом інфляції, відновлення будівельного сектору та дефіциту кваліфікованих кадрів. За прогнозами експертів, попит на таких працівників буде й надалі, а конкуренція стимулюватиме подальше зростання зарплат.