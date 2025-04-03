Ryanair встановила рекорд: понад 200 мільйонів пасажирів за рік

Ірландський лоукостер Ryanair став першою європейською авіакомпанією, яка перевезла понад 200 мільйонів пасажирів за фінансовий рік, що завершився у березні.

Скільки рейсів здійснила Ryanair

За цей період компанія обслугувала 200,2 мільйона людей, що на 9% більше, ніж у попередньому році (183,7 мільйонів), ідеться у повідомленні прсслужби компанії, передає 24 Канал.

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У березні 2024 року Ryanair здійснила понад 84 000 рейсів, перевізши 15 мільйонів пасажирів – на 10% більше, ніж торік. Завантаженість рейсів залишилася стабільною на рівні 93%.

Яким є прогноз

Попри рекордні показники, авіакомпанія скоригувала прогноз на наступний рік, зменшивши очікуваний пасажиропотік із 210 мільйонів до 206 мільйонів через затримки у постачанні літаків Boeing.

До слова, Ryanair попередньо повідомила, що підготувала план відновлення польотів в Україні після відкриття неба, але аеропорти його ігнорують.