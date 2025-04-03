Ryanair встановила рекорд: понад 200 мільйонів пасажирів за рік
- Ryanair перевезла понад 200 мільйонів пасажирів за фінансовий рік, що стало рекордом для європейських авіакомпаній.
- У березні 2024 року Ryanair здійснила понад 84 000 рейсів, перевізши 15 мільйонів пасажирів.
Ірландський лоукостер Ryanair став першою європейською авіакомпанією, яка перевезла понад 200 мільйонів пасажирів за фінансовий рік, що завершився у березні.
Скільки рейсів здійснила Ryanair
За цей період компанія обслугувала 200,2 мільйона людей, що на 9% більше, ніж у попередньому році (183,7 мільйонів), ідеться у повідомленні прсслужби компанії, передає 24 Канал.
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У березні 2024 року Ryanair здійснила понад 84 000 рейсів, перевізши 15 мільйонів пасажирів – на 10% більше, ніж торік. Завантаженість рейсів залишилася стабільною на рівні 93%.
Яким є прогноз
Попри рекордні показники, авіакомпанія скоригувала прогноз на наступний рік, зменшивши очікуваний пасажиропотік із 210 мільйонів до 206 мільйонів через затримки у постачанні літаків Boeing.
До слова, Ryanair попередньо повідомила, що підготувала план відновлення польотів в Україні після відкриття неба, але аеропорти його ігнорують.