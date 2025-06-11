Середній чек виріс: скільки виручки приносять закладам літні майданчики

Літні майданчики в середньому дають закладам близько 21% щомісячного доходу. У серпні їхня частка може зрости до 30% від загальної виручки.

Фактори, які впливають на відвідуваність

Про це свідчать дані дослідження Poster, інформує 24 Канал. При цьому аналітики зауважили, що ключовим фактором залишаються погодні умови. Зокрема, зливи та холод суттєво знижують відвідуваність.

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Наприклад, у травні цього року через прохолоду частка літніх майданчиків у виручці впала до 18% проти 25% у травні 2024-го. Відчутно це було і в червні 2024-го – тоді показник склав лише 15% (у червні 2023-го було 20%), що, за словами експертів, могло бути пов'язано з посиленими мобілізаційними заходами та перевірками.

Скільки виручки приносять закладам літні майданчики / Інфографіка Poster

Середній чек виріс

У 2024 році найбільші витрати гостей на літніх терасах фіксувалися в серпні – у середньому 681 гривень за візит. Цьогоріч середній чек значно виріс, головним чином через загальне підвищення цін.

Середній чек виріс / Інфографіка Poster

Зауважте. Найбільша кількість діючих майданчиків спостерігається в липні – серпні, найменша – у квітні.

Квітень зазвичай найтихіший місяць для літніх майданчиків – у багатьох регіонах їх ще не дозволяють відкривати. Хоча в Києві та Львові тераси вже працюють, у інших чекали до травня,

– зазначив CEO і співзасновник Poster Родіон Єрошек.

За його словами, для малого й середнього бізнесу кожен додатковий місяць навесні – це шанс активніше стартувати сезон.