Факторы, которые влияют на посещаемость

Об этом свидетельствуют данные исследования Poster, информирует 24 Канал. При этом аналитики отметили, что ключевым фактором остаются погодные условия. В частности, ливни и холод существенно снижают посещаемость.

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Например, в мае этого года из-за прохлады доля летних площадок в выручке упала до 18% против 25% в мае 2024-го. Ощутимо это было и в июне 2024-го – тогда показатель составил лишь 15% (в июне 2023-го было 20%), что, по словам экспертов, могло быть связано с усиленными мобилизационными мероприятиями и проверками.

Сколько выручки приносят заведениям летние площадки / Инфографика Poster

Средний чек вырос

В 2024 году наибольшие расходы гостей на летних террасах фиксировались в августе – в среднем 681 гривен за визит. В этом году средний чек значительно вырос, главным образом из-за общего повышения цен.

Средний чек вырос / Инфографика Poster

Заметьте. Наибольшее количество действующих площадок наблюдается в июле – августе, наименьшее – в апреле.

Апрель обычно самый тихий месяц для летних площадок – во многих регионах их еще не разрешают открывать. Хотя в Киеве и Львове террасы уже работают, в других ждали до мая,

– отметил CEO и соучредитель Poster Родион Ерошек.

По его словам, для малого и среднего бизнеса каждый дополнительный месяц весной – это шанс активнее стартовать сезон.