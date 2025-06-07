Положительная динамика

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса Национального банка Украины, передает 24 Канал. Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) вернулся в зону оптимизма, достигнув 50,8 пунктов против 49,4 в апреле.

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Для сравнения, значение выше 50 свидетельствует о положительных ожиданиях относительно развития бизнеса.

Наибольшее влияние на улучшение настроений имели активный потребительский спрос, стабильная ситуация в энергетике, поддержка от международных партнеров и сезонное оживление экономики.

В то же время бизнес продолжает сталкиваться с вызовами: обстрелами критической инфраструктуры, кадровым голодом, валютной нестабильностью и инфляционным давлением.

Каких работников ищет бизнес

Ситуация с занятостью оказалась разной для отдельных отраслей: строительные компании планируют расширение команд, а в других секторах преобладают ожидания сокращения персонала.

В ценовой политике большинство предприятий – в сфере торговли, промышленности и услуг – прогнозируют умеренный рост расходов и цен. Зато строительная отрасль склоняется к немного более быстрому подорожанию.