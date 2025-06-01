Отказ от "упрощенки"
Как отказаться от упрощенной системы налогообложения, разбирался 24 Канал. Прежде всего следует подать заявление в территориальный орган Госналоговой службы.
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Для оформления вам нужно обратиться в ГНС – по месту налогового адреса налогоплательщика – в срок – 10 дней от начала нового календарного квартала.
Или же через Дію – лично или через законного представителя, отправив документы по почте (заказным письмом) или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте. Срок рассмотрения заявления – 2 дня, услуга является бесплатной.
Крайние сроки
Также стоит знать, что отказаться от "упрощенки" с 3 квартала можно до 20 июня.