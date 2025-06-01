Відмова від "спрощенки"

Як відмовитись від спрощеної системи оподаткування, розбирався 24 Канал. Передусім варто подати заяву до територіального органу Держподаткової служби.

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Для оформлення вам потрібно звернутись до ДПС – за місцем податкової адреси платника податків – у термін – 10 днів від початку нового календарного кварталу.

Або ж через Дію – особисто або через законного представника, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті. Термін розгляду заяви – 2 дні, послуга є безкоштовною.

Крайні терміни

Також варто знати, що відмовитись від "спрощенки" з 3 кварталу можна до 20 червня.