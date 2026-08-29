Зросла майже вдвічі: яка зараз середня зарплата в Києві та як вона змінилася

Показник середньої заробітної плати в Києві є найбільшим порівняно з іншими областями, що робить столицю регіоном із найвищим рівнем оплати праці. За час повномасштабної війни він зріс майже вдвічі.

Яка середня зарплата в Києві

Середня зарплата штатних працівників у столиці за червень становить 48 393 гривні. Про це повідомляли в Державній службі статистики України.

Порівняно з травнем цей показник зріс на 1 278 гривень.

Водночас середня зарплата по Україні у червні була нижчою – 32 783 гривні. До регіонів з найвищим рівнем платні статистично належать також Луганщина (38 143 гривні) та Київщина (33 849 гривень).

Як пояснював раніше в коментарі 24 Каналу економіст Борис Кушнірук, статистика середніх зарплат у Києві є найвищою, оскільки столиця є центром економічного й політичного життя країни. У місті знаходяться головні офіси великих компаній, центральні органи влади, де зарплата висока й офіційно декларується.

За даними Work.ua, у серпні середня зарплата в Києві становить 37 500 гривень. Це на 25% більше, ніж за такий самий період торік. Медіана розрахована на основі аналізу даних, вказаних у понад 54 тисячах вакансій, що розміщені на сервісі за останні три місяці.

Зауважимо, що підходи до розрахунків Держстату та Work.ua відрізняються. Державна статистика збирає дані зі звітності підприємств та установ, охоплює ринок і відображає офіційні доходи працівників. Однак показник зарплати розраховують як середнє арифметичне, тож його репрезентативність є дискусійним питанням.

Натомість сервіс працевлаштування розраховує середні зарплати як медіанні значення, що відображають можливий дохід із середини списку: рівно 50% працівників отримають більше й менше за цю суму. Однак йдеться лише про дані, вказані у вакансіях, тобто про те, що обіцяють роботодавці.

Як змінилася середня зарплата в Києві

За даними Держстату за січень 2026 року, середня заробітна плата в Києві становила 43 865 гривень. На Київщині цей показник був нижчим – 28 598 гривень. У цей час середній рівень зарплат у країні становив 27 975 гривень.

Офіційна статистика свідчить, що заробітки киян за роки повномасштабної війни істотно зросли. Станом на грудень 2021 року середня зарплата штатних працівників у Києві перебувала на рівні 26 759 гривень.

Однак водночас життя в столиці подорожчало. Цього літа зросли витрати на громадський транспорт, постало питання про підвищення тарифу на воду. Оренда однокімнатної квартири забирає близько половини заробітної плати киян.