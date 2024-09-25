Середня зарплата в Україні зросла, але знайти працівників тепер важче

Протягом січня-серпня 2024 року ринок праці в Україні зазнав суттєвих змін. За даними аналітики OLX Робота, кількість активних вакансій та медіанна зарплата зросли.

Де зросли середні зарплати

На початку вересня медіанна заробітна плата в Україні становила 17 218 гривень, повідомляється на OLX Робота.

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Найвищі зарплати зафіксовані в Києві – 21 100 гривень, тоді як найнижчі спостерігаються в Чернігівській та Сумській областях – по 15 000 гривень.

Зростання медіанної зарплати спостерігається в багатьох регіонах:

Наприклад, у Києві вона підвищилася з 19 225 гривень у січні до 21 100 гривень у серпні.

Львівська область також показала позитивну динаміку – зростання з 18 500 гривень до 20 500 гривень.

Найбільше збільшення зарплати відбулося в Херсонській області – з 15 000 до 20 000 гривень.

В Закарпатській області ж зарплата залишилася незмінною – 19 000 гривень як у січні, так і в серпні.

Кількість вакансій на ринку праці

За інформацією аналітиків, у серпні 2024 року активних вакансій стало на 43% більше порівняно з січнем цього року. Однак кількість відгуків від пошукачів роботи знизилась у середньому на 14,5%.

Зокрема, у Вінницькій області вакансії зросли на 49%, а в Дніпропетровській – на 45%. Київ залишився лідером за кількістю вакансій, де кількість оголошень зросла більш ніж на 8 тисяч.

Зауважте! Разом із цим, аналітики відзначають, що кількість відгуків падає практично в усіх регіонах. Наприклад, у Києві відгуки зменшились на 35%, у Харківській області – на 18%, а у Дніпропетровській – на 3,5%.

На Кіровоградщині та Черкащині кількість відгуків незначно зросла – на 5% і 1% відповідно. Хоча на Херсонщині вакансій стало більше на 23%, загальна їх кількість в цій області все ще залишається найнижчою серед усіх регіонів.