Сезонні вакансії в Україні зросли на 40%: кого шукають роботодавці

Улітку в Україні традиційно зростає кількість сезонних вакансій. І дедалі більше молоді до 18 років шукають тимчасову підробітку.

Кому знайти роботу найлегше

Так, за даними Державної служби зайнятості, станом на початок літа в ДСЗ зареєстровано 628 сезонних вакансій, а серед шукачів роботи віком до 18 років – 123 людини, передає 24 Канал. Найбільше пропозицій надходить у сільському господарстві, на переробних підприємствах та в туристичних агенціях.

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Зауважте. За професіями попит насамперед на підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів, плодоовочівників і працівників із комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

Пожвавлення на ринку праці

У цілому ринок праці активізувався. Так, на початку року в службі зайнятості було близько 47 тисяч вакансій, а до 1 червня їхня кількість зросла на 40% – до 66 тисяч. Відновлення спостерігається в усіх галузях, найпомітніше – у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.

До слова, раніше ми писали, що середня зарплата штатних працівників у першому кварталі 2025 року піднялася на 24,1% – до 23 460 гривень. У агросекторі зростання склало 42,7%, і середня заробітна плата там досягла 21 413 гривень.