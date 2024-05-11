Цей знак знають в усьому світі: що насправді означає логотип Nike, за який заплатили 35 доларів

Компанія Nike зуміла пройти великий шлях та досягнути найвищих світових висот. Її логотип знають в усьому світі, але мало хто може пояснити, що ж саме він означає.

Створення логотипа – один найвідповідальніших етапів на початку створення бренду, розповідає 24 Канал. Він повинен запам'ятовуватися, промовляти до споживача та приносити естетичне задоволення.

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Відомий тепер на весь світ розчерк компанії Nike створила… студентка. Каролін Девідсон тоді навчалася на факультеті графічного дизайну в університеті Портленда.

Вона пояснювала, що логотип символізує крило Ніки – богині перемоги із грецької міфології. Це дуже добре поєднувалося з філософією та амбіціями компанії, а естетично логотип виглядав нестандартно та дуже привабливо.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Один із засновників Nike Філ Найт, який і запросив Каролін на роботу, був не дуже задоволений результатом. Втім, його переконали, що це гарне рішення, тому логотип був затверджений.

Відомо, що тоді Каролін отримала за логотип лише 35 доларів. Втім, коли компанія стала світовим гігантом, Найт особисто на знак вдячності подарував їй діамантове кільце у вигляді створеного ним розчерку, а також повний набір продукції бренду.