Створення логотипа – один найвідповідальніших етапів на початку створення бренду, розповідає 24 Канал. Він повинен запам'ятовуватися, промовляти до споживача та приносити естетичне задоволення.
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Відомий тепер на весь світ розчерк компанії Nike створила… студентка. Каролін Девідсон тоді навчалася на факультеті графічного дизайну в університеті Портленда.
Вона пояснювала, що логотип символізує крило Ніки – богині перемоги із грецької міфології. Це дуже добре поєднувалося з філософією та амбіціями компанії, а естетично логотип виглядав нестандартно та дуже привабливо.
Один із засновників Nike Філ Найт, який і запросив Каролін на роботу, був не дуже задоволений результатом. Втім, його переконали, що це гарне рішення, тому логотип був затверджений.
Відомо, що тоді Каролін отримала за логотип лише 35 доларів. Втім, коли компанія стала світовим гігантом, Найт особисто на знак вдячності подарував їй діамантове кільце у вигляді створеного ним розчерку, а також повний набір продукції бренду.