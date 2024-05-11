Создание логотипа – один из самых ответственных этапов в начале создания бренда, рассказывает 24 Канал. Он должен запоминаться, говорить к потребителю и приносить эстетическое удовольствие.
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Известный теперь на весь мир росчерк компании Nike создала... студентка. Каролин Дэвидсон тогда училась на факультете графического дизайна в университете Портленда.
Она объясняла, что логотип символизирует крыло Ники – богини победы из греческой мифологии. Это очень хорошо сочеталось с философией и амбициями компании, а эстетически логотип выглядел нестандартно и очень привлекательно.
Один из основателей Nike Фил Найт, который и пригласил Каролин на работу, был не очень доволен результатом. Впрочем, его убедили, что это хорошее решение, поэтому логотип был утвержден.
Известно, что тогда Каролин получила за логотип только 35 долларов. Впрочем, когда компания стала мировым гигантом, Найт лично в знак благодарности подарил ей бриллиантовое кольцо в виде созданного им росчерка, а также полный набор продукции бренда.