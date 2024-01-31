Якщо податкова не прийняла декларацію: як ФОПи ще можуть її відредагувати

Триває період, коли підприємці повинні подати річні декларації. Інколи трапляється, що податкова не приймає документ, і ФОПам потрібно внести в нього зміни, поки ще є така можливість.

Податкова не прийняла декларацію: що робити

Як розповів у коментарі 24 Каналу бухгалтер та податковий консультант Михайло Смокович, випадки, коли податкова не приймає звіт або інший документ, не така вже й рідкість. Зрозуміти, що установа відмовила у прийнятті документа, можна по тому, що в Електронному кабінеті платника він світиться червоним кольором.

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Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів Я та моя команда на практиці часто стикаємося з тим, що податківці "завертають" декларації. Можливість подати документ повторно є, але варто пам'ятати, що у визначені раніше терміни, змінювати дедлайни податкова не буде.

ФОПи 3 групи повинні подати декларації до 9 лютого, ФОПи 1 та 2 групи – до 29 лютого.

Перше, що варто зауважити підприємцям – з "червоною" декларацією вже нічого не вдієш, вона залишиться у кабінеті назавжди. Але є й гарні новини – набирати документ заново потреби немає.

У кабінеті платника потрібно виділити документ "синім" та обрати опцію "дублювати", яка з'явиться у верхньому правому віконечку.

Завдяки цьому попередній звіт повністю дублюється, але з можливістю внесення корективів. Залишається лише внести зміни, підписати документ та повторно його відправити,

– розповів Смокович.

Чи можна редагувати інші документи

Функція дублювання документа може стати корисною й в інших випадках. Наприклад, підприємець хоче внести зміни у вже підписаний документ, який він ще не надіслав на перевірку.

Разом з підписанням документа зникає можливість його редагування. Саме тут на допомогу знову може прийти функція дублювання. Також є можливість обрати опцію "Додатково" та "Вилучити підпис". Тоді функція "Редагувати" знову стане доступна,

– додав бухгалтер.

Нагадування про платежі лише на картку ФОП

Смокович також нагадує підприємцям користуватися для розрахунків за підприємницьку діяльність лише карткою ФОПа. Навіть якщо ви задекларуєте доходи, у виписці по рахунку їх не буде, і податкова може нарахувати великий штраф.

Може йти мова про невикористання РРО та нарахування штрафу у розмірі 150% від суми платежу, а також про дохід фізичної особи та стягнення 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Суто теоретично відстояти справедливість можна у суді, однак перевіряти цю теорію навряд чи комусь би хотілося,

– зазначив Смокович.

Для зручності ФОПи також можуть користуватися POS-терміналами, під'єднати інтернет-еквайринг або створити QR-код. Тобто є багато опцій для того, аби уникати отримання доходу на карту фізичної особи.