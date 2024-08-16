Якщо допущено помилку: як виправити дані у трудовій книжці

Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи для виходу на пенсію. Якщо в ній припустилися помилки, її необхідно виправити на місці роботи.

Як виправити інформацію в трудовій книжці

Порядок заповнення трудової книжки регламентується Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України ще в 1993 році.

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Прізвище, ім'я та по батькові працівника, зазначені в трудовій книжці, повинні точно відповідати даним, вказаним у паспорті.

У разі невідповідності ПІБ в трудовій книжці, необхідно внести зміни. Відповідно до Інструкції, зміни щодо імені вносяться на першій сторінці трудової книжки: неправильне ім'я закреслюється однією рискою, а поруч записується правильне.

Важливо! На внутрішньому боці обкладинки трудової книжки вказуються документи, які є підставою для внесення змін, і ці відомості завіряються підписом уповноваженої особи та печаткою підприємства або відділу кадрів.

Внесення змін може здійснити уповноважена особа за останнім місцем роботи на основі відповідного документа працівника, із зазначенням його номера та дати видачі.