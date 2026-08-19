Єдине уранове підприємство України отримало шанс на порятунок: що буде зі "СхідГЗК"

Верховна Рада ухвалила закон, який має дати можливість зберегти та надалі розвивати "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Це єдине підприємство в Україні, що видобуває уранову руду та виробляє концентрат природного урану.

Як планують рятувати "СхідГЗК"

Рішення має стати першим кроком до масштабної перебудови підприємства "СхідГЗК" та його інтеграції в українську атомну енергетику, повідомив перший віцепрем'єр-міністр – Міністра енергетики України Денис Шмигаль.

Після ухвалення закону наступним етапом має стати приєднання "СхідГЗК" до Енергоатома. У результаті планують створити в Україні вертикально інтегрований холдинг, який контролюватиме різні етапи технологічного циклу.

Йдеться про ланцюг:

видобуток уранової руди;

виробництво концентрату природного урану;

генерація електроенергії.

Чому це важливо для України

"СхідГЗК" має стратегічне значення, оскільки саме це підприємство забезпечує Україну власним видобутком уранової руди та виробництвом уранового концентрату.

Корпоратизація має створити умови для подальшого розвитку підприємства та його інтеграції з Енергоатомом. Фактично йдеться про спробу вибудувати в Україні власний вертикально інтегрований ураново-енергетичний ланцюг – від видобутку сировини до виробництва електроенергії.

До слова, Україна входить до країн із найбільшими урановими ресурсами. У 2024 році країна була в списку щодо виробництва урану на 11 сходинці – 288 тонн урану на рік.

Майже всі ресурси урану знаходяться в родовищах Кіровоградського блоку в Дніпровському басейні Українського щита та потребують підземного видобутку в породах фундаменту.