На що спрямують 555 мільйонів гривень

Кабінет Міністрів погодив надання державному підприємству "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" поворотної фінансової допомоги в розмірі 555 мільйонів гривень. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Фінансування надасть "Енергоатом" до кінця 2027 року. Отримані кошти мають забезпечити модернізацію підприємства, що дозволить збільшити видобуток уранової руди та наростити виробництво ураново-оксидного концентрату. Раніше ж Україна отримала від міжнародних партнерів тисячі одиниць енергообладнання для відновлення енергосистеми, пошкодженої російськими ударами.

План розвитку "СхідГЗК" передбачає закупівлю сучасного гірничого обладнання, проведення прохідницьких робіт, будівництво нових горизонтів, реконструкцію підйомних установок і систем вентиляції шахт. Крім того, підприємство планує звести нову сірчанокислотну установку потужністю 85 тисяч тонн на рік.

Після реалізації проєкту виробництво ураново-оксидного концентрату планують поступово збільшити до 45 тонн щомісяця.

На підприємстві також обіцяють підвищити зарплати

Окрім модернізації виробництва, уряд розраховує покращити соціальну ситуацію на підприємстві. За словами Дениса Шмигаля, підвищення заробітної плати гірникам у 2026 році відбуватиметься у три етапи – у червні, вересні та грудні.

Перший етап уже реалізовано: за підсумками червня працівники отримали підвищення посадових окладів на 20%. Очікується, що подальше зростання зарплат допоможе втримати кваліфіковані кадри та забезпечити виконання виробничих планів.

Водночас уряд визнає, що нині "СхідГЗК" перебуває у складному фінансовому становищі. Саме тому державна підтримка має стати основою для відновлення роботи підприємства, збільшення власного видобутку стратегічної сировини та зменшення залежності України від імпорту уранової продукції.

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