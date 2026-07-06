Яку допомогу передали партнери

Про енергетичну підтримку міжнародних союзників розповілти в Міністерстві енергетики України.

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За даними відомства, партнери надіслали різномантіне обладнання, необхідне для підтримки стабільної роботи енерегтичної інфраструктури. Вантажі включали генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки, котли та інше обладнання.

Допомогу в Україні надсилають з усього світу;

з Євросоюзу;

Канади;

Японії;

Швейцарії;

Молдови;

Туреччини;

Китаю;

Азербайджану тощо.

Водночас постачання тривають. Найближчим часом Україна очікує ще 785 генераторів, 124 трансформатори та 155 одиниць іншого обладнання, серед яких котли, блочно-модульні котельні й когенераційні установки.

Фото: Скільки Україна отримала енрегообладнання / Міненерго

Яке обладнання відправили в регіони

Завдяки потужній підтримці партнерів, Україна має змогу готувати регіони до зими. Зі складів гуманітарного енергетичного хабу від початку року до регіонів уже відправили 448 вантажів загальною вагою 3,6 тисячі тонн.

У різні області країни вже передали:

2511 генераторів;

88 трансформаторів;

та 160 одиниць теплогенерувального обладнання.

У Міненерго також нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення, починаючи з березня 2022 року, за координації відомства Україна отримала 2 451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням, вгана якого склала 31,4 тисячі тонн.

Із цього обсягу понад 27,2 тисячі тонн вже розподілили між областями.

Загалом від початку великої війни енергетичну допомогу Україні надали 39 держав. Це дозволяє підтримувати роботу енергосистеми та відновлювати пошкоджені об'єкти після російських атак.

Фото: Яке обладнання відправили в регіони / Міненерго

Нагадаємо, на початку року премєр-міністерка України Юлія Свириденко розповіла, що партнери нададуть Україні цьогоріч понад 6 000 одиниць великого енергетичного обладнання та внески до Фонду підтримки енергетики.

Тож наразі країни світу вже виконали поставки понад половини обіцяного обладнання, що вкрай важливо на тлі посилення атак Росії на Україну.