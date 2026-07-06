Какую помощь оказали партнеры
Об энергетической поддержке со стороны международных союзников рассказали в Министерстве энергетики Украины.
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По данным ведомства, партнеры прислали разнообразное оборудование, необходимое для поддержания стабильной работы энергетической инфраструктуры. Грузы включали генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки, котлы и другое оборудование.
Помощь в Украину поступает со всего мира;Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- из Евросоюза;
- Канады;
- Японии;
- Швейцарии;
- Молдовы;
- Турции;
- Китая;
- Азербайджана и т. д.
В то же время поставки продолжаются. В ближайшее время Украина ожидает еще 785 генераторов, 124 трансформатора и 155 единиц другого оборудования, в том числе котлы, блочно-модульные котельные и когенерационные установки.
Фото: Сколько энергетического оборудования получила Украина / Минэнерго
Какое оборудование отправили в регионы
Благодаря мощной поддержке партнеров Украина имеет возможность подготовить регионы к зиме. Со складов гуманитарного энергетического хаба с начала года в регионы уже отправлено 448 грузов общим весом 3,6 тысячи тонн.
В различные области страны уже передали:
- 2511 генераторов;
- 88 трансформаторов;
- и 160 единиц теплогенерирующего оборудования.
В Минэнерго также напомнили, что с начала полномасштабного вторжения, начиная с марта 2022 года, при координации ведомства Украина получила 2 451 гуманитарный груз с энергетическим оборудованием, вес которого составил 31,4 тысячи тонн.
Из этого объема более 27,2 тысячи тонн уже распределили между областями.
Всего с начала большой войны энергетическую помощь Украине оказали 39 государств. Это позволяет поддерживать работу энергосистемы и восстанавливать поврежденные объекты после российских атак.
Фото: Какое оборудование отправили в регионы / Минэнерго
Напомним, в начале года премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что партнеры предоставят Украине в этом году более 6 000 единиц крупного энергетического оборудования и внесут средства в Фонд поддержки энергетики.
Таким образом, на данный момент страны мира уже выполнили поставки более половины обещанного оборудования, что крайне важно на фоне усиления атак России на Украину.