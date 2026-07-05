Об этом сообщает издание Financial Times. Последние операции демонстрируют новый уровень технических возможностей и стратегического планирования, позволяющий поражать цели на значительном расстоянии от границы. А в России тем временем – топливный кризис.

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Почему удары по российским НПЗ настолько эффективны?

Интенсивность ударов по нефтеперерабатывающим заводам и другим ключевым энергетическим узлам противника достигла исторического максимума. Систематическое поражение этих объектов создает существенные трудности для логистического обеспечения российских воинских подразделений и оказывает ощутимое давление на внутренний рынок топлива страны-агрессора.

В мае количество успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы достигло рекордного уровня – 16 ударов за месяц, свидетельствуют данные Rochan Consulting.

С начала 2026 года по российским НПЗ было нанесено не менее 194 удара, что более чем в 11 раз превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на заявления Минобороны агрессора о якобы массовом перехвате украинских дронов, аналитики отмечают, что рост количества запусков перегружает российскую ПВО, и все больше ударов достигают целей.

Это, в свою очередь, привело к перебоям в работе критически важных энергетических объектов и вынудило более половины регионов России ввести ограничения на продажу топлива, а жителей – стоять в многочасовых очередях на заправках.

В частности, в июне украинские дроны неоднократно наносили удары по нефтеперерабатывающему заводу в Москве, что приводило к масштабным пожарам и дефициту топлива даже в столице.

Эксперты связывают рост эффективности украинских ударов с резким увеличением производства дронов, улучшением управления операциями и поддержкой разведывательных данных со стороны США, что помогает выбирать маршруты обхода ПВО.

По оценкам аналитиков, Украина перешла от точечных ударов по нефтяной отрасли к более широкой кампании, направленной на системное истощение российской энергетики, логистики и промышленности.



Статистика ударов по энергетической инфраструктуре России / Источник: Rochan Consulting

Чем отвечает страна-агрессор?

В то же время Россия также существенно активизировала воздушные атаки по Украине. По данным украинской стороны, ежемесячно запускается более 5000 ракет и дронов.

Только в один из недавних дней по Киеву было выпущено 74 ракеты и почти 500 беспилотников, в результате чего погибли люди и были нанесены значительные разрушения.

Несмотря на это, российское руководство заявляет о сохранении стратегической инициативы, а Владимир Путин публично утверждает, что военные цели России остаются достижимыми, хотя и признает наличие "проблем", вызванных украинскими ударами.

В то же время, как рассказал "24 Каналу" экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, российское население зачастую не понимает истинных причин дефицита бензина из-за пропаганды и искажения информации. По его словам, у россиян формируется искаженное представление о ситуации: проблемы объясняют внутренними "виновниками", а не ударами по энергетической инфраструктуре.

Это может привести к росту общественного недовольства и напряженности. В то же время аналитик предполагает, что реальные масштабы повреждений нефтеперерабатывающих мощностей могут составлять значительную долю от их общего объема, но официально это не признается. Это лишь усугубляет кризис и откладывает его решение.