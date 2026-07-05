Об этом 24 Каналу рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, отметив, что проблема нехватки бензина в России будет только усугубляться. Ведь у российских властей нет ни одного пути ее решения.

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Россияне не понимают истинных причин топливного кризиса

Ширяев подчеркнул, что Украина будет продолжать выводить из строя российские нефтеперерабатывающие заводы. И пока неизвестно, когда обычные люди в России начнут осознавать причинно-следственные связи.

Потому что сейчас наблюдается очень интересный эффект. Поскольку российская пропаганда утверждает, что все украинские дроны сбиваются, а проблем с логистикой у российской армии нет, россияне не понимают истинных причин происходящего. Они в своих проблемах винят даже не Украину, а каких-то начальников, внутренних врагов, Владимира Путина,

– пояснил он.

По их логике, как в стране, занимающей одну из лидирующих позиций по добыче нефти и нефтепереработке, может не быть бензина? Поэтому россияне, как подчеркнул экономический обозреватель, считают, что такая система управления, так работает власть, такие проблемы с нефтебазами, которые хотят нажиться на простом человеке.

Все это вызовет гораздо больший всплеск негатива, чем если бы людям сказали правду о том, что 50% мощностей нефтепереработки выведены из строя, а в отношении бензина – примерно 65%. Если бы власти честно рассказали об этом, тогда, возможно, людям еще удалось бы как-то смириться с тем, что идет война и все разрушается. Но им не говорят,

– отметил он.

Это, по его мнению, довольно интересный процесс, когда негатив и злость по поводу происходящего переносятся на якобы внутренних врагов, которые мешают людям жить внутри страны, и нужно что-то делать именно в России.

"Поэтому ждем, когда эти процессы – злость по отношению к режиму, власти, системе в целом – начнут набирать необратимый ход. Или в какой-то момент власть скажет, что она не может решить проблему с топливом до окончания войны, поэтому пока Россия воюет, Украина будет вывозить все НПЗ, и нефтепродуктов не будет", – предположил экономический обозреватель.

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В то же время российские власти в конечном итоге должны отреагировать на волну возмущения в обществе. Для Украины в этой стратегической операции важно создать хаос в тылу и дестабилизировать всю экономическую систему, нарушить все связи и управленческие сигналы. И это ей, по мнению Ширяева, точно удастся сделать.

Результатом этой операции станет неспособность России эффективно управлять страной, создавать какую-либо добавленную стоимость, остановка предприятий, проблемы со сбором урожая, огромный рост цен. Но самое главное – у России, уверен экономический обозреватель, просто не будет никакого выхода, кроме как принять решение о прекращении боевых действий.