Эти данные по состоянию на начало июля 2026 года обнародовал Генштаб ВСУ.

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Какие потери несет Россия?

По данным Генштаба, в настоящее время благодаря украинским ударам в России фиксируется рекордный простой. Там выведено из строя 42,74% от общей проектной мощности нефтеперерабатывающей отрасли противника.

Только за последний месяц Силы обороны успешно провели атаки на восемь российских НПЗ. В результате этого уничтожено или критически повреждено более 60 резервуаров. Из них 58% содержали нефтепродукты, а остальные 42% – сырую нефть.

За год (с августа 2025 года) совокупные убытки отрасли достигли 13,5 миллиардов долларов США,

– уточнили военные.

Помимо экономических последствий, агрессор также столкнулся с дефицитом топлива, сокращением добычи и задержкой ремонта поврежденных объектов. Отмечается, что восстановительные работы врагу затрудняет невозможность получить необходимые запчасти и оборудование.

Напомним, 4 июля украинские дроны нанесли удар по нефтяной инфраструктуре под Санкт-Петербургом. В результате атаки там загорелся один из крупнейших нефтяных терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.