Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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Каковы последствия атаки в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге и области около 04:00 утра объявили угрозу БПЛА. После этого местные мониторинговые каналы неоднократно сообщали о работе ПВО в различных районах региона.

На фоне угрозы местных жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов.

Уже утром стало известно, что под ударом оказался нефтяной терминал "Санкт-Петербург" – поражение подтвердили OSINT-специалисты.

Дроны провели атаку на нефтяном терминале / Фото: Exilenova+

После атаки на месте вспыхнул пожар, а в небо поднимается столб густого дыма.

На территории терминала продолжается пожар: смотрите видео

Справка. Петербургский нефтяной терминал расположен на юго-востоке Санкт-Петербурга. Он является одним из крупнейших терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе.

Кроме того, телеграм-каналы сообщают о масштабных попаданиях по объектам портовой инфраструктуры. На момент публикации российские власти не обнародовали информацию о масштабах повреждений или последствиях атаки.

Кстати, ночью 4 июля было шумно и в Чувашии – есть информация, что туда долетели ракеты "Фламинго". Часть из них якобы сбила российская авиация. После этого остальные ракеты продолжили движение в сторону Воткинска, где, по предварительным данным, еще одну также могли уничтожить.