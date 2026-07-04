Об этом активно пишут мониторинговые сообщества. В сети также появляются кадры последствий атак. 24 Канал собрал всю известную на данный момент информацию.

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Какова ситуация в Белгороде?

Сообщение о ракетном ударе по городу поступило около 23:43. Скорее всего, целью атаки стала ТЭЦ "Луч". После удара во многих районах города отключилось электричество.

Справка. ГТ ТЭЦ "Луч" – это газотурбинная теплоэлектростанция в российском Белгороде, входящая в состав ПАО "Квадра". Ее установленная электрическая мощность составляет 60 МВт, тепловая – также 60 МВт.

Момент прилета в Белгороде: смотрите видео

При этом ракеты не остановились на Белгороде. Есть информация, что "Фламинго" долетели до Чувашии. Там фиксировали сразу несколько пролетов этих ракет.

Ракеты провели атаку на Чувашскую республику: смотрите видео

Часть из них якобы сбила российская авиация. После этого остальные ракеты продолжили движение в сторону Воткинска, где, по предварительным данным, еще одну также могли уничтожить.



Предполагаемый сбитый "Фламинго" / Dnipro Osint

Отметим, что все чаще российские регионы попадают под атаки Сил обороны. Целями атак становятся в основном объекты ВПК и важные НПЗ. В частности, крупнейший нефтеперерабатывающий завод "Лукойла" – "Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области – 2 июля подвергся атаке дронов, после чего предприятие было вынуждено остановить работу.

1 июля украинские БПЛА нанесли удар по НПЗ в Уфе, расположенному более чем в 1300 километрах от линии фронта. Также эффективная атака дронов произошла в Краснодарском крае, где на НПЗ "Славянский" вспыхнул пожар.