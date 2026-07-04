Про це активно пишуть моніторингові спільноти. У мережі також з'являються кадри наслідків атак. 24 Канал зібрав усе, що відомо на цей момент.

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Яка ситуація в Бєлгороді?

Повідомлення про ракетний удар по місту надійшло близько 23:43. Найімовірніше, мішенню атаки стала ТЕЦ "Луч". Після удару в багатьох районах міста зникло світло.

Довідка. ГТ ТЕЦ "Луч" – це газотурбінна теплоелектростанція в російському Бєлгороді, яка входить до складу ПАТ "Квадра". Її встановлена електрична потужність становить 60 МВт, теплова – також 60 МВт.

Момент прильоту в Бєлгороді: дивіться відео

При цьому, ракети на Бєлгороді не зупинилися. Є інформація, що "Фламінго" долетіли до Чувашії. Там фіксували одразу декілька прольотів цих ракет.

Ракети атакували Чуваську республіку: дивіться відео

Частину з них знібито збила російська авіація. Після цього решта ракет продовжила рух у бік Воткінська, де, за попередніми даними, ще одну також могли знищити.



Ймовірне збиття "Фламінго" / Dnipro Osint

Зауважимо, що дедалі частіше російські регіони потрапляють під удари Сил оборони. Ціллю атак стають здебільшого об'єкти ВПК та важливі НПЗ. Зокрема, найбільший нафтопереробний завод "Лукойлу" – "Нижегороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області – 2 липня зазнав атаки дронів, після чого підприємство було змушене зупинити роботу.

1 липня українські БпЛА завдали удару по НПЗ в Уфі, який розташований більш ніж за 1300 кілометрів від лінії фронту. Також ефективна атака дронів відбулася в Краснодарському краї, де на НПЗ "Слов'янський" спалахнула пожежа.