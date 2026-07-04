Про це повідомляє телеграм-канал Exilenova+.

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Які наслідки атаки в Санкт-Петербурзі?

У Санкт-Петербурзі та області близько 04:00 ранку оголосили загрозу БпЛА. Після цього місцеві моніторингові канали неодноразово повідомляли про роботу ППО в різних районах регіону.

На тлі загрози місцевих жителів попередили про можливі перебої в роботі мобільного інтернету. Окрім цього, в аеропорту Пулково запровадили тимчасові обмеження на прийом і відправлення літаків.

Вже зранку стало відомо, що під ударом опинився нафтовий термінал "Санкт-Петербург" – ураження підтвердили OSINT-фахівці.

Дрони атакували нафтовий термінал / Фото: Exilenova+

Після атаки на місці спалахнула пожежа, а в небо здіймається стовп густого диму.

На території терміналу триває пожежа: дивіться відео

Довідка. Петербурзький нафтовий термінал розташований на південному сході Санкт-Петербурга. Він є одним із найбільших терміналів з перевалки наливних вантажів у Балтійському регіоні.

Безпілотники летять над Санкт-Петербургом: дивіться відео

Крім того, телеграм-канали пишуть про масштабні влучення по об'єктах портової інфраструктури. Станом на момент публікації російська влада не оприлюднила інформації про масштаби пошкоджень або наслідки атаки.

До слова, вночі 4 липня гучно було також у Чувашії – є інформація, що туди долетіли ракети "Фламінго". Частину з них нібито збила російська авіація. Після цього решта ракет продовжила рух у бік Воткінська, де, за попередніми даними, ще одну також могли знищити.