Розташований цей НПЗ у Кстово Нижегородської області. Про це пише Reuters, посилаючись на джерела, та The Moscow Times.

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Що відомо про НПЗ у Кстово?

НПЗ у Кстово займає 4 місце в Росії за потужністю і 2 з виробництва бензину. Він здатний щорічно переробляти 15 мільйонів тонн нафти і випускати 5 мільйонів тонн бензину.

На заводі було пошкоджено головну установку первинної переробки АВТ-6, яка забезпечувала 53% потужності підприємства.

Ще одна установка – АВТ-5, на яку припадає 25% потужності заводу, – була виведена з ладу безпілотником 24 червня.

Через атаки з четверга, 2 липня, "Нижегороднафтооргсинтез" припинив реалізацію гуртових партій автобензину та дизельного палива на Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі.

Це уже п'ятий російський НПЗ, який зупинив виробництво з початку червня:

16 червня припинив переробку Московський НПЗ "Газпром нафта", ремонт якого, за словами джерел Reuters, може затягтися до 2027 року,

з 12 червня стоїть НПЗ "Танеко" "Татнафти" в Нижньокамську,

10 червня зупинився Куйбишевський НПЗ,

1 червня – Волгоградський НПЗ.

З початку березня українські дрони щонайменше 50 разів атакували об'єкти російської нафтової промисловості. За оцінками Energy Intelligence, у червні обсяги переробки нафти в Росії обвалилися на 25%.

Найближчого місяця збільшити завантаження російських нафтозаводів, які постраждали від ударів, швидше за все, не вийде. Джерела кажуть, що у липні обсяги переробки "у кращому випадку" залишаться на червневих рівнях, якщо не буде нових атак на НПЗ.

Тим часом росіяни навіть у далекосхідному Забайкальському краї стоять у черзі 36 годин, щоб отримати лише 15 літрів бензину.

До слова, 1 липня Україна атакувала НПЗ в Уфі за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

Також вкрай успішну атаку українські БпЛА провели у Краснодарському краї, де загорівся НПЗ "Слов'янський".