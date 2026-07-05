Такі дані станом на початок липня 2026 року оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Які збитки несе Росія?

За даними Генштабу, наразі завдяки українським ударам у Росії фіксують рекордний простій. Там виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробної галузі противника.

Лише за останній місяць Сили оборони успішно атакували вісім російських НПЗ. Внаслідок цього знищено або критично пошкоджено понад 60 резервуарів. З них 58% містили нафтопродукти, а решта 42% – сиру нафту.

За рік (з серпня 2025) сумарні збитки галузі сягнули 13,5 мільярдів доларів США,

– уточнили військові.

Окрім економічних наслідків, агресор також зіткнувся із дефіцитом пального, скороченням видобутку та затримкою ремонтів пошкоджених об'єктів. Зазначається, що відновлювальні роботи ворогу ускладнює неможливість отримати необхідні запчастини та обладнання.

Нагадаємо, 4 липня українські дрони вдарили по нафтовій інфраструктурі біля Санкт-Петербурга. В результаті атаки там спалахнув один з найбільших нафтових терміналів з перевалювання наливних вантажів у Балтійському регіоні.