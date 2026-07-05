В комментарии пропагандисту Павлу Зарубину пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков посетовал, что "идет настоящая война".

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Почему у Путина вдруг назвали "свою" войну?

По словам российского чиновника, то, что происходит в Украине, – это война, поскольку европейские страны и США активно помогают Киеву.

Все начиналось как специальная военная операция. А теперь это война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон. Они помогают определять цели с помощью своих спутников, помогают наводить иностранное оружие на наши объекты, используя всю свою инфраструктуру,

– посетовал Песков.

Напомним, что ранее в Кремле обвиняли США в предательстве "духа Анкориджа". Так россияне называли якобы договоренности Трампа и Путина на саммите на Аляске летом 2025 года. Согласно им, Украина должна была вывести свои войска из Донбасса.

Помощник диктатора Ушаков заявил, что США не выполнили договоренности.

Позже госсекретарь Марко Рубио опроверг наличие какого-либо соглашения между США и Россией по Украине. Владимир Путин был вынужден это тоже признать.