В ISW объяснили, зачем Россия лжет о ситуации в Константиновке.

Смотрите также : Россия пыталась наступать чуть ли не по всей линии фронта: отчет и обновленные карты ISW

Зачем Россия заявила о взятии Константиновки?

Оккупанты заявили, что продолжили наступление на Константиновку и достигли южных и юго-восточных окраин Алексеево-Дружковки на северо-западе.

Путину передали соответствующие ложные отчеты. Ему подробно рассказали о захвате штурмовиками, в частности, заводов и церквей в Константиновке.

Российское военное командование посвятило значительную часть встречи этим субтактическим отчетам, которые, вероятно, представляют российские войска как способные продвигаться в условиях городской войны и наслаждаться информационной победой в виде заявленного захвата Константиновки,

– отметили в ISW.

Однако аналитики не обнаружили на геолокационных кадрах продвижения российских войск. Также они не заметили видеозаписей, свидетельствующих о том, что российские войска использовали бы в городе транспортные средства, минометы или ствольную артиллерию, что указывало бы на усиление контроля в городе.

Российские источники опубликовали множество кадров отдельных лиц или небольших групп солдат, стоящих или держащих флаги в Константиновке и вблизи нее. Однако эти кадры не доказывают, что российские войска продвинулись вперед, ведь видеозаписи часто обрываются, что скрывает российские позиции или судьбу солдат.

Согласно заявлениям Украины, по состоянию на середину июня в Константиновке находилось не более 250 оккупантов, украинские войска по-прежнему превосходили российские.

Путин и другие российские чиновники используют якобы захват Константиновки, чтобы утверждать, что "Пояс крепостей" и остальная часть Донецкой области неизбежно падут. Путин особо подчеркнул важность Константиновки для ускорения захвата остальной части Донецкой области и ее промышленного потенциала,

– пояснили аналитики.

Подобные заявления звучали и от других российских политиков. В частности, заместитель председателя Совета безопасности России Медведев заявил, что захват Константиновки является важным достижением для достижения военных целей.

К слову, в беседе с 24 Каналом специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что заявление России о взятии Константиновки обусловлено, в частности, тем, что Кремль испытывает острую потребность в поиске новых "побед".

Между тем, пока Путин "захватывал" Константиновку, ВСУ сняли видео с каждого уголка города. Они подчеркнули, что населенный пункт остается под контролем Сил обороны.