Об этом заявил в беседе с 24 Каналом специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что заявление России о "взятии" Константиновки было обусловлено двумя причинами. В частности, Кремль испытывает острую необходимость в поиске новых "побед".

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Какую цель преследовал Путин?

Богданов считает, что адресатом заявления о захвате Константиновки был Дональд Трамп. Ведь Владимиру Путину нужно объяснять и себе, и своему окружению, и лично американскому президенту, есть ли у него другие успехи, кроме постоянных ударов по мирным жителям, прежде всего в украинской столице, а также на прифронтовой территории.

На самом деле Константиновка – это единственный город, где Россия продвигается. При этом, вероятно, будет пять или шесть "захватов" Константиновки, даже если в конечном итоге Россия сможет ее взять. А ко Дню независимости США, который отмечают 4 июля, Путину нужно будет позвонить Трампу почему-то. И, наверное, он преследовал цель позвонить в Вашингтон не с пустыми руками,

– подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Глава Кремля все время пытается склонить Трампа к нейтралитету, потому что после последних событий президент США, если и не стал украинским союзником, то, по крайней мере, перестал быть российским союзником. Это уже, по мнению Богданова, довольно неплохо. Соответственно, задача Украины на ближайшее время – продолжать требовать от Трампа каких-либо действий.

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Путин, напротив, пытается сделать все, чтобы Дональд Трамп, если и не помогал России, то хотя бы не оказывал поддержку Украине. Поэтому он, уверен специалист по стратегическим коммуникациям, пытается делать вид, что и у него есть успехи.

Однако известно, что у Трампа есть определенные особенности – он очень любит красивую картинку. Поэтому отчеты россиян о взятии руин не сработают на фоне тех достижений, которые есть у наших Вооруженных Сил. И горящая Москва, и дым над Санкт-Петербургом произведут на него большее впечатление,

– подчеркнул Юрий Богданов.

Кроме того, Путину необходимо уравновесить кризис, произошедший на российском топливном рынке. Потому что это как раз очень серьезно бьет и по его окружению, и по экономике. Соответственно, он, как отметил эксперт, пытается придумать какие-то существенные "победы".

Однако, как отметил Богданов, Украина продолжает очень успешно вести войну на истощение, несмотря на превосходство россиян в ресурсах. Но очевидно, что в конечном итоге это превосходство нивелируется. Поэтому России нужно продолжать делать вид, что у нее все под контролем.

Отметим, что Владимир Зеленский опроверг заявление России о "захвате" Константиновки. Украинский лидер подчеркнул, что россияне в очередной раз пытаются распространить ложную информацию. По словам Зеленского, "это просто очередная российская ложь, чтобы выпустить хоть какую-то новость".