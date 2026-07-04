Про це сказав у розмові з 24 Каналом спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зазначивши, що оголошення Росії про "взяття" Костянтинівки було зумовлено двома причинами. Зокрема, Кремль має нагальну потребу шукати нові "перемоги".

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Яку мету переслідував Путін?

Богданов вважає, що адресатом заяви про захоплення Костянтинівки був Дональд Трамп. Адже Володимиру Путіну треба пояснювати і собі, і своєму оточенню, і особисто американському президенту, чи має він інші успіхи, крім постійних ударів по мирних мешканцях насамперед української столиці, а також по фронтовій території.

Насправді Костянтинівка – це єдине місто, де Росія просувається. При цьому, ймовірно, буде п'ять чи шість "захоплень" Костянтинівки, навіть якщо зрештою Росія зможе її взяти. А до Дня незалежності США, який святкують 4 липня, Путіну треба буде з чимось телефонувати Трампу. І, напевно, він переслідував мету телефонувати до Вашингтона не з пустими руками,

– наголосив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Очільник Кремля весь час намагається схилити Трампа до нейтралітету, тому що після останніх подій президент США, якщо не став українським союзником, то принаймні хоча б припинив бути російським союзником. Це вже, на думку Богданова, доволі непогано. Відповідно, завдання України на найближчий час – продовжувати вимагати від Трампа якихось дій.

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Путін, навпаки, намагається зробити все, щоб Дональд Трамп, якщо не допомагав Росії, то хоча б відмовився від підтримки України. Тому він, впевнений спеціаліст зі стратегічних комунікацій, пробує удавати, що має успіхи.

Проте відомо, що Трамп має певні особливості – він дуже любить красиву картинку. Тому звіти росіян про взяття руїн не спрацюють на фоні тих звершень, які є у наших Збройних Сил. І палаюча Москва, і дим над Санкт-Петербургом його більше вразять,

– підкреслив Юрій Богданов.

Крім того, Путіну необхідно врівноважити ту кризу, яка сталася на російському паливному ринку. Тому що це якраз дуже серйозно б'є і по його оточенню, по економіці. Відповідно, він, як зауважив експерт, намагається вигадати якісь суттєві "перемоги".

Однак, як відзначив Богданов, Україна продовжує дуже вдало вести війну на виснаження, попри перевагу росіян в ресурсах. Але очевидно, що зрештою ця перевага нівелюється. Тому Росії треба продовжувати робити вигляд, що у неї все під контролем.

Зауважимо, що Володимир Зеленський спростував заяву Росії про "захоплення" Костянтинівки. Український лідер наголосив, що росіяни вкотре намагаються повідомити неправдиву інформацію. За словами Зеленського, "це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину".