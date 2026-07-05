В ISW пояснили, навіщо Росія бреше про ситуацію у Костянтинівці.

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Навіщо Росія заявила про взяття Костянтинівки?

Окупанти заявили, що продовжили наступ за Костянтинівкою та досягли південної та південно-східної околиць Олексієво-Дружківки на північному заході.

Путіну передали відповідні неправдиві звіти. Йому детально розповіли про захоплення штурмовиками, зокрема, заводів та церков у Костянтинівці.

Російське військове командування присвятило значну частину зустрічі цим субтактичним звітам, які, ймовірно, зображують російські війська як такі, що здатні просуватися в умовах міської війни та насолоджуватися інформаційною перемогою заявленого захоплення Костянтинівки,

– зауважили в ISW.

Але аналітики не побачили на геолокаційних кадрах просування росіян. Також вони не спостерігали відеозаписів, які свідчать про те, що російські війська використовували б у місті транспортні засоби, міномети або ствольну артилерію, що свідчило б посилення контролю в місті.

Російські джерела опублікували багато кадрів окремих осіб або невеликих груп солдатів, які стоять або тримають прапори в Костянтинівці та поблизу неї. Але ці кадри не доводять, що російські війська просунулися вперед, адже відеозаписи часто обриваються, що приховує російські позиції або долю солдатів.

Згідно із заявами України, станом на середину червня в Костянтинівці перебувало максимум до 250 окупантів, українські війська все ще переважали російські.

Путін та інші російські чиновники використовують нібито захоплення Костянтинівки, щоб стверджувати, що Пояс фортець та решта Донецької області неминуче впадуть. Путін особливо наголосив на важливості Костянтинівки для прискорення захоплення решти Донецької області та її промислового потенціалу,

– пояснили аналітики.

Звучали подібні заяви й від інших російських політиків. Зокрема, заступник голови ради безпеки Росії Медведєв заявив, що захоплення Костянтинівки є важливим досягненням для виконання військових цілей.

До слова, у розмові з 24 Каналом спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов зауважив, що оголошення Росії про взяття Костянтинівки зумовлено, зокрема, тим, що Кремль має нагальну потребу шукати нові "перемоги".

Тим часом, поки Путін "захоплював" Костянтинівку, ЗСУ записали відео з кожного куточка міста. Вони наголосили, що населений пункт залишається під контролем Сил оборони.