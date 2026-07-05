Россия пыталась наступать практически по всей линии фронта: отчет и обновленные карты ISW

Об этом сообщает ISW.
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Как изменилась ситуация на фронте?
- Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 3 и 4 июля, но не добились продвижения.
- Они наступали и в направлении Великого Бурлука, но успехов не добились.
- Оккупанты недавно провели операцию по проникновению в Купянск. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, как украинские войска атакуют оккупированные Россией здания в центре Купянска после того, что, по оценке ISW, было операцией по проникновению со стороны России.
- 3 и 4 июня российские войска продолжали наступательные операции в направлении Боровой, но не добились подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска контратаковали. Российский военный блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Копанок и Новосергиевки. Оккупанты также заявили, что взяли Шиковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбівку, и опубликовали видео, но пока в ISW не смогли оценить, были ли эти записи подделаны с помощью искусственного интеллекта, ведь россияне уже прибегали к подобным обманным действиям.
Какова ситуация на фронте / Карты ISW
- Вражеская армия продолжала наступательные операции на Славянском направлении 3 и 4 июля, но не добилась подтвержденного прогресса. Пресс-секретарь Объединенных сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что россияне ранее пытались проникнуть в Лиман с севера и юга города, но украинские войска отбили эти атаки.
- Враг ранее проводил операции по проникновению в западной части Константиновки, но 3 июля не добился подтвержденного прогресса в тактическом районе Константиновка – Дружковка.
- Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье 3 и 4 июля, но не продвинулись вперед.
- Они также продолжали наступательные операции на Покровском направлении 3 и 4 июля, но безуспешно.
- Аналогичная ситуация наблюдалась и на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, а также на западе Запорожской области.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 4 июля.
Напомним, что в Генштабе России 3 июля заявили о захвате Константиновки в Донецкой области. Несмотря на то, что оккупанты добились определенного продвижения на этом направлении, заявление об окончательном взятии этого города является поспешным. В беседе с 24 Каналом специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что заявление России о "взятии" Константиновки обусловлено, в частности, тем, что Кремль испытывает острую потребность в поиске новых "побед".