Россия пыталась наступать практически по всей линии фронта: отчет и обновленные карты ISW

Как изменилась ситуация на фронте?

Российские войска продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 3 и 4 июля, но не добились продвижения.

3 и 4 июля, но не добились продвижения. Они наступали и в направлении Великого Бурлука , но успехов не добились.

, но успехов не добились. Оккупанты недавно провели операцию по проникновению в Купянск . Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, как украинские войска атакуют оккупированные Россией здания в центре Купянска после того, что, по оценке ISW, было операцией по проникновению со стороны России.

. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июня, показывают, как украинские войска атакуют оккупированные Россией здания в центре Купянска после того, что, по оценке ISW, было операцией по проникновению со стороны России. 3 и 4 июня российские войска продолжали наступательные операции в направлении Боровой, но не добились подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска контратаковали. Российский военный блогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Копанок и Новосергиевки. Оккупанты также заявили, что взяли Шиковку, Новый Мир, Чернещину и Дружелюбівку, и опубликовали видео, но пока в ISW не смогли оценить, были ли эти записи подделаны с помощью искусственного интеллекта, ведь россияне уже прибегали к подобным обманным действиям.

Какова ситуация на фронте / Карты ISW

Вражеская армия продолжала наступательные операции на Славянском направлении 3 и 4 июля, но не добилась подтвержденного прогресса. Пресс-секретарь Объединенных сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что россияне ранее пытались проникнуть в Лиман с севера и юга города, но украинские войска отбили эти атаки.

и 4 июля, но не добилась подтвержденного прогресса. Пресс-секретарь Объединенных сил Украины Виктор Трегубов сообщил, что россияне ранее пытались проникнуть в Лиман с севера и юга города, но украинские войска отбили эти атаки. Враг ранее проводил операции по проникновению в западной части Константиновки, но 3 июля не добился подтвержденного прогресса в тактическом районе Константиновка – Дружковка .

. Оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье 3 и 4 июля, но не продвинулись вперед.

и 4 июля, но не продвинулись вперед. Они также продолжали наступательные операции на Покровском направлении 3 и 4 июля, но безуспешно.

3 и 4 июля, но безуспешно. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Новопавловском, Александровском, Гуляйпольском направлениях, а также на западе Запорожской области.

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 4 июля.

Напомним, что в Генштабе России 3 июля заявили о захвате Константиновки в Донецкой области. Несмотря на то, что оккупанты добились определенного продвижения на этом направлении, заявление об окончательном взятии этого города является поспешным. В беседе с 24 Каналом специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов отметил, что заявление России о "взятии" Константиновки обусловлено, в частности, тем, что Кремль испытывает острую потребность в поиске новых "побед".