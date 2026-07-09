На что будут направлены 555 миллионов гривен

Кабинет Министров одобрил предоставление государственному предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" возвратной финансовой помощи в размере 555 миллионов гривен. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Финансирование предоставит "Энергоатом" до конца 2027 года. Полученные средства должны обеспечить модернизацию предприятия, что позволит увеличить добычу урановой руды и нарастить производство урано-оксидного концентрата. Ранее же Украина получила от международных партнеров тысячи единиц энергооборудования для восстановления энергосистемы, поврежденной российскими ударами.

План развития "ВостокГЗК" предусматривает закупку современного горного оборудования, проведение проходческих работ, строительство новых горизонтов, реконструкцию подъемных установок и систем вентиляции шахт. Кроме того, предприятие планирует построить новую сернокислотную установку мощностью 85 тысяч тонн в год.

После реализации проекта производство урано-оксидного концентрата планируется постепенно увеличить до 45 тонн в месяц.

На предприятии также обещают повысить зарплаты

Помимо модернизации производства, правительство рассчитывает улучшить социальную ситуацию на предприятии. По словам Дениса Шмыгаля, повышение заработной платы горнякам в 2026 году будет происходить в три этапа – в июне, сентябре и декабре.

Первый этап уже реализован: по итогам июня работники получили повышение должностных окладов на 20%. Ожидается, что дальнейший рост зарплат поможет удержать квалифицированные кадры и обеспечить выполнение производственных планов.

В то же время правительство признает, что в настоящее время "ВостокГЗК" находится в сложном финансовом положении. Именно поэтому государственная поддержка должна стать основой для возобновления работы предприятия, увеличения собственной добычи стратегического сырья и снижения зависимости Украины от импорта урановой продукции.

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