Несвоєчасне інформування про офшори: комітет Верховної Ради хоче зменшити штраф у кілька разів

За несвоєчасне інформування про наявність офшору передбачений штраф у розмірі 300 прожиткових мінімумів. Деякі народні депутати вважають, що це надто суворе покарання.

Верховній Раді пропонують прийняти у першому читанні законопроєкт 8137. Він передбачає низку змін у відповідальності за несвоєчасне подання інформації про наявність частки в іноземній компанії.

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Хто подав законопроєкт 8137

Рекомендації щодо закону у Верховну Раду подав Комітет з питань податкової та митної політики. Автор цієї законодавчої ініціативи – голова цього комітету Данило Гетманцев та ще 8 народних депутатів.

Які зміни пропонують внести

Наразі штраф за несвоєчасне подання інформації про наявність частки в іноземній компанії становить 300 прожиткових мінімумів. Це приблизно 776 700 гривень. Поданий документ пропонує зменшити цей штраф до 50 прожиткових мінімумів – 129 450 гривень.

Зокрема, йдеться про відповідальність за те, що податковій не було своєчасно повідомлено про:

частку в іноземній юридичній особі або іншому утворенні, яке не має статусу юридичної особи;

початок фактичного контролю юридичної особи;

відчуження частки або припинення контролю над іноземною юридичною особою.

Окрім того, законопроєкт передбачає, що компанії, які контролюють офшори, податкова перевірятиме рідше. Зараз такі перевірки можуть відбуватися раз на два роки, натомість пропонується проводити раз на три роки.