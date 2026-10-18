Загрожують штрафи до 50 тисяч гривень: за що можуть покарати деяких продавців

В Україні діють обмеження на рекламу, стимулювання продажу та спонсорство на користь тютюнових виробів, електронних сигарет і пристроїв для нагрівання тютюну. За порушення цих вимог можуть загрожувати штрафи від 20 000 до 50 000 гривень.

Що заборонено в рекламі сигарет

Обмеження запровадили для захисту здоров’я населення та регулювання обігу тютюнової продукції, тому продавцям потрібно на них зважати, пише "Судово-юридична газета".

Закон обмежує не лише пряму рекламу, а й різні способи заохочення до купівлі продукції. Зокрема, під заборону можуть підпадати:

рекламні повідомлення в інтернеті та розміщення інформації про продукцію в місцях продажу;

продаж виробів або пристроїв у комплекті з іншими товарами чи послугами;

безоплатне розповсюдження продукції, обмін товарів і компенсація витрат на їх придбання;

бонуси, премії, знижки у формі повернення коштів та інші заохочення;

конкурси, лотереї та ігри, участь у яких пов’язана з купівлею або використанням продукції;

спонсорство телепередач, концертів, спортивних та інших заходів, а також фінансова підтримка окремих осіб чи організацій;

рекламні відео, ігровий контент і просування інших товарів, якщо вони асоціюються з тютюновими виробами або їхніми виробниками.

Водночас закон передбачає окремі винятки для певної інформації в соціальних мережах і на сайтах виробників та імпортерів. Їх застосування залежить від конкретних умов, визначених законодавством, зокрема вимог щодо перевірки віку користувачів.

Які штрафи передбачені за рекламу

Розмір санкції залежить від характеру порушення та того, чи повторювалося воно протягом року:

30 000 гривень – за кожен окремий факт реклами на окремому рекламному носії або захід зі стимулювання продажу; 50 000 гривень – за повторне порушення протягом року.

Яку продукцію не дозволяється продавати і як за це карають

Обмеження поширюються також на склад, смак і технічні характеристики тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет:

Заборонено реалізовувати тютюнові вироби з добавками, які створюють враження користі для здоров’я, містять кофеїн або таурин, надають кольору викидам чи полегшують вдихання диму та засвоєння нікотину. Окремі вимоги стосуються сигарет і тютюну для самокруток. Не допускається продаж продукції із забороненими ароматизаторами, капсулами чи компонентами з тютюном або нікотином, а також технічними характеристиками, які дають змогу змінювати смак, запах або інтенсивність диму.

За порушення встановлених законом вимог щодо виробництва та обігу відповідної продукції передбачено штраф у розмірі 20 000 гривень. Якщо порушення повториться протягом року, санкція зросте до 50 000 гривень.

Конкретний розмір штрафу залежить від виду порушення та відповідної норми законодавства.

До слова, нелегальний ринок сигарет в Україні продовжує зростати: у липні його частка досягла 21,6%. Це найвищий показник за останні два роки.

37% усього контрафакту становлять сигарети локальних виробників із підробленими акцизними марками. За маркуванням на упаковці, найбільша частка такої продукції припадає на Marshall Finest Tobacco (United Tobacco) / VK Tobacco FZE. Ще одна значна категорія – сигарети з позначкою Duty Free.

Найчастіше зустрічаються марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa та Brut. Основними каналами збуту залишаються звичайні торгові точки. Саме через кіоски та магазини проходить близько двох третин нелегальної тютюнової продукції.